LPP przeznaczyło na wsparcie placówek zdrowia już 5,4 mln zł

"Zgłaszają się do nas już nie tylko szpitale, ale także ośrodki opiekuńcze czy placówki społeczne. Trudno jest w tej sytuacji komukolwiek odmawiać pomocy. Projektem zarządza kilkuosobowy zespół, który koordynuje proces dystrybucji masek ochronnych, a koledzy z działu administracji każdego dnia rozwożą nawet do 25 tysięcy masek pod wskazane adresy. Duch wsparcia istniał w nas od zawsze, dlatego cieszę się i jestem dumny z moich ludzi, którzy w obliczu obecnych wyzwań pokazuje swą siłę i ogromne zaangażowanie" - powiedział prezes i założyciel LPP Marek Piechocki, cytowany w komunikacie.

"Ważne było, aby wysyłka z Azji została zrealizowana bez zakłóceń, a dostawa dotarła do nas sprawnie i szybko. Po przeanalizowaniu różnych możliwych opcji transportu, zdecydowaliśmy ostatecznie, że dostawę tak dużej partii, tj. 700 tysięcy sztuk maseczek, zorganizujemy koleją. Mamy tu spore doświadczenie, bo regularnie organizujemy wysyłki z Chin do Polski w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku. Maski pokonały drogę ponad 11 000 km, a sam proces dostawy z chińskiego Xian do naszego centrum dystrybucyjnego zajął 16 dni" - powiedział dyrektor logistyki w LPP Sebastian Sołtys, cytowany w komunikacie.

Dotychczas ponad 355 tys. sztuk maseczek ochronnych trafiło do ponad 130 placówek głównie na Pomorzu i w Małopolsce. Co czwartą z nich gdańska firma przekazała do szpitali w innych regionach kraju. Do Polski dotarł właśnie kontyngent kolejnych 700 tys. dodatkowych masek. Tym samym zakres pomocy w ramach akcji #LPPpomaga to obecnie już ponad 1 mln sztuk masek ochronnych, których wartość rynkowa wynosi 5,4 mln zł. Dzięki temu, tak potrzebne dziś wsparcie, dotrze nawet do 300 placówek medycznych zlokalizowanych w całej Polsce, podano także.