LPP skupi się w tym roku m.in. na rozwoju młodszych marek

"Zakładamy, że pozostałe marki będą nieco wolniej się rozwijać biorąc pod uwagę również to w jaki sposób do naszych marek podchodzą klienci. Po wdrożeniu RFID w Reserved w tym roku chcielibyśmy wdrożyć to rozwiązanie w Mohito. Szacujemy koszt związany z RFID na 60 mln zł. To jednak rozwiązanie pozwala nam osiągnąć wiele oszczędności, a także przyspieszać i zwiększać sprzedaż" - dodał Lutkiewicz.