LPP wprowadza nową kolekcję w 100% z materiałów organicznych i recyklingowanych

"Premiera nowej kolekcji Reserved Joyful #EcoAware na sezon wiosna-lato 2020 to realizacja zapowiadanego przez LPP systematycznego zwiększania udziału kolekcji bardziej przyjaznych środowisku w produktach firmy. W sezonie jesień-zima 2019 ubrania z metką Eco Aware stanowiły ponad 20% oferty marek Reserved i Mohito. W ciągu najbliższych dwóch lat, we wszystkich brandach należących do LPP, udział tego typu kolekcji wyniesie 25%, w czym pomóc ma sukcesywnie poszerzany przez spółkę wachlarz tkanin pochodzących ze zrównoważonych źródeł. Tymczasem do 2025 roku już co druga sztuka odzieży marki Reserved ma być produkowana zgodnie z ideą Eco Aware" - czytamy w komunikacie.