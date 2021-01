LPP wybrało generalnego wykonawcę centrum dystrybucyjnego w Brześciu Kujawskim

"LPP to uznany klient, a wybór Bremer na wykonawcę nowego obiektu logistycznego firmy odbieramy jako nagrodę za dotychczasową pracę oraz zaangażowanie w realizację powierzanych nam projektów. Centrum dystrybucyjne ma zostać wyposażone w nowoczesne rozwiązania, zgodne z zasadami zrównoważonego budownictwa, co wpisuje się również w nasze podejście do nowoczesnego budownictwa przemysłowego. Uważamy, że ochrona zasobów naturalnych ma dziś szczególne znaczenie" - powiedział dyrektor handlowy w Bremer sp. z o.o. Piotr Miodek.