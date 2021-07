Lux Med będzie przejmował. Główny akcjonariusz Swissmedu ma porozumienie

Główny akcjonariusz Swissmed Centrum Zdrowia - Bruno Hangartner zawarł z Lux Medem porozumienie w celu wspólnego nabywania akcji Swissmedu w ramach wezwania do sprzedaży 100 proc. akcji, squeeze outu oraz wycofania akcji spółki z obrotu na GPW, podał Swissmed. W osobnej umowie Hangartner zobowiązał się sprzedać Lux Medowi cały posiadany pakiet stanowiący ok. 55,39 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów.

"Jeżeli akcje spółki nabyte w wyniku wezwania łącznie z akcjami należącymi do stron będą zapewniać posiadanie przez strony akcji w liczbie reprezentującej co najmniej 95 proc. głosów na walnym zgromadzeniu spółki, lecz mniej niż 100% głosów na walnym zgromadzeniu spółki, strony przeprowadzą przymusowy wykup. Po przeprowadzeniu wezwania lub przymusowego wykupu, strony złożą żądanie zwołania walnego zgromadzenia spółki z porządkiem obrad obejmującym w szczególności podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji" - czytamy w komunikacie.

"Stosownie do treści umowy, główny akcjonariusz zobowiązał się sprzedać wszystkie posiadane akcje spółki, tj. 3 389 049 akcji spółki stanowiących ok. 55,39 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce za cenę sprzedaży wynoszącą łącznie 37 083 600 zł, zaś Lux Med zobowiązał się nabyć wszystkie akcje sprzedawane za cenę sprzedaży. Zbycie wszystkich akcji sprzedawanych nastąpi w terminie nie później niż do dnia 15 maja 2022 r. na zasadach określonych umową" - czytamy w drugim komunikacie.