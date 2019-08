LW Bogdanka miała 88 mln zł zysku netto, 211,6 mln zł EBITDA w II kw. br.

"W I połowie br. sprzedaż węgla ukształtowała się na analogicznym poziomie (prawie 4,8 mln ton), czyli była o 9,9% wyższa niż rok wcześniej (w samym II kwartale było to 2,4 mln ton). W I połowie 2019 r. Bogdanka umocniła swoją pozycję rynkową, osiągając wysoki, ponad 28% udziału w sprzedaży węgla do energetyki zawodowej. Udział w sprzedaży węgla energetycznego ogółem kształtował się na poziomie 21,6%" - czytamy dalej.

"Wyniki finansowe i operacyjne LW Bogdanka osiągnięte po I półroczu tego roku oceniam jako bardzo dobre. Wypracowanie ich było możliwe dzięki konsekwentnej realizacji założeń produkcyjnych i sprzedażowych, w tym poprawie uzysku. Do ich osiągnięcia przyczyniły się także wyższe ceny w naszych kontraktach począwszy od stycznia tego roku. Zgodnie z zapowiedziami, realizujemy plan zwiększenia produkcji do 9,4 mln ton w tym roku. Naszym priorytetem pozostaje ciągła praca nad optymalizacją kosztów oraz doskonaleniem procesów operacyjnych, a także przygotowanie do udostępnienia złoża Ostrów" - powiedział prezes Artur Wasil, cytowany w komunikacie.