Mabion i Vaxine przedłużyły termin porozumienia ws. produktu Covax-19 do 31 I

Mabion przedłużył termin wygaśnięcia Memorandum of Understanding (MoU) z Vaxine Pty Ltd. dotycząc współpracy w zakresie produktu Covax-19, potencjalnej szczepionki na chorobę Covid-19, do 31 stycznia 2021 roku, podał Mabion.