Mabion podpisał umowę z Vaxine Pty Ltd. dot. badań nad szczepionką na COVID-19

"W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2020 z dnia 14 września 2020 roku w sprawie zawarcia przez Mabion porozumienia Memorandum of Understanding (MoU) z Vaxine Pty Ltd. dotyczącego współpracy w zakresie produktu Covax-19 potencjalnej szczepionki na chorobę Covid-19, zarząd informuje, że strony zawarły umowę regulującą przekazywanie materiałów biologicznych z Vaxine do spółki w celu prowadzenia badań eksploracyjnych w laboratoriach spółki nad antygenem szczepionkowym SARS-CoV-2" - czytamy w komunikacie.