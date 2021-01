Małopolska chce pozyskać 350 mln euro z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji

"Naszym celem jest przygotowanie Regionalnego Planu Transformacji Energetycznej, który będzie włączony do rządowego programu, podlegającemu zatwierdzeniu przez instytucje unijne"- powiedział Urynowicz podczas wideokonferencji.

Prezes Orlen Południe Marcin Rej potwierdził, że w 2021 roku oddane zostaną do eksploatacji dwie ważne inwestycje: w Trzebini - instalacja do produkcji zielonego glikolu, zaś w Jedliczach - projekt wykorzystujący słomę do wytwarzania alkoholu.