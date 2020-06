MAP: Enea rozpoczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa zarządu

"Pisemne zgłoszenia kandydatów w zamkniętych kopertach z dopiskiem 'Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa zarządu Enea S.A., wszczęte ogłoszeniem na stronie internetowej spółki w dniu 17.06.2020 r.' należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Enea S.A. na adres: ul. Górecka 1, 60-201 Poznań, do dnia 24.06.2020 r. do godziny 14.00. Za termin złożenia zgłoszenia uważa się termin wpływu zgłoszenia do Enea S.A. na ww. adres - decyduje data i godzina doręczenia przesyłki" - czytamy w informacji resortu.