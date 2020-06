Marki Luba i Yope trafiły do sprzedaży na rynku greckim dzięki wsparciu PAIH

W marcu grecka drogeria Natural Pro zwróciła się z pytaniem do ateńskiego biura PAIH o pomoc w znalezieniu w Polsce partnera oferującego wysokiej jakości produkty czyszczące. Kompleksowe wsparcie PAIH przyczyniło się do nawiązania współpracy, w wyniku której od czerwca produkty firm Luba i Yope są obecne w punktach sprzedaży i sklepie online Natural Pro. Firma Luba specjalizuje się w produkcji chusteczek i ściereczek nawilżanych. Eksport do Grecji to jej debiut za granicą, podano.