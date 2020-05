Marvipol miał 11,78 mln zł zysku netto, 4,43 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

Na 31 marca grupa dewelopera posiadała 1 115 lokali mieszkalnych i usługowych, dla których do końca marca 2020 r. zostały zawarte umowy sprzedaży (warunkowe, rezerwacyjne), ale nie doszło do przekazania lokali nabywcom. Wartość zawartych umów netto to 646,6 mln zł, z czego 332,9 mln zł to wartość umów sprzedaży lokali, które mogą zostać sfinalizowane w 2020 r. i rozpoznane w wynikach grupy Marvipol Development za ten okres.