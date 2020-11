Master Pharm miał 5,24 mln zł zysku netto, 3,63 mln zł zysku EBIT w I-III kw.

Master Pharm podkreśla, że od początku 2020 r. realizuje strategię skupioną w pełni na rozwoju w obszarze produkcji kontraktowej suplementów diety . Spółka zapowiedziała, że do połowy 2021 r. zakończy szereg inwestycji związanych ze zwiększeniem możliwości produkcyjnych w określonych formach produktowych. Łączna wartość inwestycji to 6 mln zł.

"W naszej ocenie, branża suplementów diety nie jest w istotnym stopniu narażona na spadek popytu i mimo obecnej sytuacji epidemicznej w dalszym ciągu będzie się dynamicznie rozwijać. Już dziś nasz zakład w Łodzi ma w pełni zagospodarowane moce produkcyjne do końca czerwca 2021 r. Musimy być odpowiednio przygotowani na wyższe wolumeny zamówień" - dodał Franasik.

"W bieżącym i następnym roku zarząd planuje doposażenie zakładów w dodatkowe urządzenia i instalacje oraz adaptację kolejnych pomieszczeń produkcyjnych, w tym zakup linii kapsułkującej do produkcji wegańskiej kapsułki miękkiej według opracowanej w zakładzie Emitenta technologii. Rozpoczęto już realizację niektórych inwestycji. Inwestycje będą sfinansowane ze środków własnych emitenta i dotacji (kredyt technologiczny). Zakończenie niektórych inwestycji planowane jest do końca IV kw. br., a innych do końca I półrocza 2021 r. Celem inwestycji jest zwiększenie możliwości produkcyjnych w określonych formach produktowych" - czytamy w raporcie kwartalnym.