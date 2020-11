Mazurska Manufaktura rozpoczęła drugi etap kampanii crowdinvestingowej

"Po zakończonym sukcesem pierwszym, zamkniętym etapie emisji, w którym spółka pozyskała zapisy na akcje serii E o wartości 2,2 mln zł, Mazurska Manufaktura rozpoczęła ofertę publiczną akcji na platformie Crowdconnect. Cena emisyjna każdej akcji wynosi 35 zł. Minimalny poziom jednorazowego zapisu na akcje w drugiej transzy zapisów to 29 akcji. Firmą inwestycyjną pośredniczącą w oferowaniu akcji jest Dom Maklerski INC. Oferta publiczna akcji serii E potrwa maksymalnie do 27 listopada lub do czasu przyjęcia zapisów na wszystkie akcje oferowane przez spółkę. Środki pozyskane z emisji mają wesprzeć Mazurską Manufakturę w rewitalizacji browaru w Szczytnie oraz uruchomieniu produkcji legendarnego na Warmii i Mazurach piwa Jurand" - czytamy w komunikacie.