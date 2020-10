mBank miał 100,6 mln zł zysku netto, 182,15 mld zł aktywów w III kw. 2020 r.

"Zysk brutto wypracowany przez Grupę mBanku w III kwartale 2020 roku wyniósł 255 mln zł i był o 16,7% wyższy w stosunku do wyniku II kwartału 2020 roku. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku wzrósł o 15,7% w porównaniu do poprzedniego kwartału i wyniósł 100,6 mln zł" - podano w raporcie.

" Dochody łącznie Grupy mBanku obniżyły się w ujęciu kwartalnym i wyniosły 1 410,7 mln zł. Dochody podstawowe, czyli wynik z tytułu odsetek i wynik z tytułu opłat i prowizji, spadły w porównaniu do poprzedniego kwartału (o -2,6%) za sprawą niższego wyniku z tytułu odsetek i wyniosły 1 333,5 mln zł. Głównym źródłem dochodów Grupy mBanku w III kwartale 2020 roku był wynik z tytułu odsetek, który zanotował spadek w ujęciu kwartalnym (-46,3 mln zł, tj. -4,6%). Niższy wynik z tytułu odsetek był efektem serii obniżek stóp procentowych o łącznie 140 p.b. w marcu, kwietniu i maju 2020 roku. [...] Drugą największą pozycję dochodów Grupy mBanku stanowił wynik z tytułu opłat i prowizji, który wzrósł w stosunku do poprzedniego kwartału (+10,3 mln zł, tj. +2,8%) i wyniósł 373,2 mln zł" - czytamy dalej.

"W III kwartale 2020 roku Grupa mBanku kontynuowała działania mające na celu dalszy wzrost efektywności mierzonej wskaźnikiem koszty/dochody. Koszty działalności i amortyzacja w Grupie mBanku wyniosły 566,7 mln zł i nieznacznie obniżyły się w porównaniu do poprzedniego kwartału (-4,8 mln zł, tj. -0,8%). W III kwartale 2020 roku koszty pracownicze obniżyły się w ujęciu kwartalnym o 30,2 mln zł, tj. -11,6%, co było związane z niższymi kosztami zmiennych części wynagrodzenia. Zatrudnienie w Grupie mBanku w omawianym okresie spadło o 73 etaty, m.in. w związku ze spadkiem liczby etatów w banku i spółkach Grupy (głównie w spółce mFinanse)" - czytamy dalej.

Efektywność kosztowa mierzona wskaźnikiem kosztów do dochodów obniżyła się nieznacznie i wyniosła 40,2% w III kwartale w porównaniu do 38,9% w poprzednim kwartale. Znormalizowany wskaźnik kosztów do dochodów w okresie od stycznia do września 2020 roku (zawierający 3/4 składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji) ukształtował się na poziomie 42,5%, podano także.