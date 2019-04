mBank miał 164 mln zł zysku netto, 150,82 mld zł aktywów w I kw. 2019 r.

"Zysk brutto wypracowany przez Grupę mBanku w I kwartale 2019 roku wyniósł 290,8 mln zł i był o 37,6% niższy w stosunku do wyniku IV kwartału 2018 roku w związku z zaksięgowaniem rocznej składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku obniżył się o 50,7% w porównaniu do poprzedniego kwartału i wyniósł 164 mln zł" - czytamy w raporcie.

* zwiększeniu bazy klientów indywidualnych do 5 768 tys. (+83 tys. klientów w porównaniu do końca 2018 roku i +346,7 tys. w porównaniu do końca marca 2018 roku);