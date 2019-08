mBank miał 331,64 mln zł zysku netto, 152,43 mld zł aktywów w II kw. 2019 r.

- Wzrost podatku od pozycji bilansowych Grupy do poziomu 258,8 mln zł (+31,6%). W związku z ponowną analizą stosowanego w poprzednich latach podejścia do niektórych transakcji, bank utworzył w II kwartale 2019 roku rezerwę na kwotę 41,6 mln zł na potencjalną dodatkową płatność podatku od niektórych instytucji finansowych (,, podatek bankowy "). Koszt utworzenia rezerwy Grupa ujęła w rachunku zysków i strat w pozycji ,,Podatki od pozycji bilansowych Grupy".

"W I półroczu 2019 roku wartość pożyczek i kredytów netto wzrosła o 6,0% w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2018 roku i 12,1% w porównaniu do stanu na koniec czerwca 2018 roku. Poziom depozytów był wyższy o 8,2% w porównaniu do końca 2018 roku i o 12,8% wyższy w porównaniu do końca czerwca 2018 roku. W konsekwencji, wskaźnik kredytów do depozytów ukształtował się na poziomie 91,0% wobec 92,9% na koniec 2018 roku oraz 91,6% na 30 czerwca 2018 roku" - czytamy dalej.