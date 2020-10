mBank nie rozważa obecnie proponowania ugód w sprawach zw. z kredytami w CHF

"Okresowo analizujemy sytuację w tym portfelu, w tym również naszą metodologię. Mamy w tej chwili kilkadziesiąt spraw sądowych, na bazie których można ekstrapolować na pozostałą - dość dużą jednak - populację kredytów. Mamy dostępnych niewiele obserwacji. Samej metodologii nie zmieniliśmy, ale nie oznacza to, że jej nie zmienimy, kiedy przeprowadzimy analizy w czwartym kwartale, bo chcemy taką analizę robić co najmniej 2 razy do roku" - powiedział Böger podczas konferencji.