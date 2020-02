mBank oczekuje poprawy wyniku prowizyjnego r/r w 2020 r. 

"Jesteśmy zadowoleni z tempa wzrostu tej linii przychodowej [wynik prowizyjny]. Cel 1 mld zł wyniku prowizyjnego co prawda nie został osiągnięty, ale IV kw. był już przyzwoity. Wydaje mi się, że wynik w roku bieżącym powinien być lepszy. Najsłabiej idzie to wszystko, co jest związane z rynkiem kapitałowym" - powiedział Stypułkowski.

"To, na co mamy wpływ, idzie dobrze, a to, na co nie mamy, idzie gorzej. Mamy poprawiony NIM częściowo z powodu obniżenia kosztów finansowania i zmieniającego się miksu produktowego" - dodał prezes.