mbank oczekuje spadku PKB o 4,2% w 2020 roku

Ich zdaniem, firmy pomimo dostarczonej płynności poprzez działania rządu i banku centralnego oraz innych instytucji bardzo ograniczą swoją aktywność, również inwestycyjną, co wpłynie również negatywnie na rynek pracy.

"W obecnych warunkach tarcza antyrakietowa zapewni sporej części firm płynność do dalszego finansowania. Część z nich zdecyduje się jednak już teraz na ograniczenie lub zaniechanie działalności, przeczuwając nadchodzące zmiany popytu oraz struktury gospodarki. Szacujemy, że do końca roku pracę stracić może ok. 1,5 mln ludzi, w głównej mierze związanych z szeroko rozumianym sektorem usługowym oraz zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych (umowy o pracę też będą rozwiązywane)" - czytamy dalej.