mBank: Tempo wzrostu PKB wyniesie 3,8% w 2021 roku

Zdaniem ekonomistów banku, kolejne 2-3 miesiące upłyną na wysiłkach zwiększenia tempa szczepień i luzowania restrykcji epidemicznych. W I poł. roku uda się zaszczepić całą populację 60+ (i grupę zero), tj. ponad 10 mln ludzi, co powinno wystarczyć, aby znieść większość ograniczeń i nie wprowadzać ich ponownie, wskazano w raporcie mBanku "Gospodarka w 2021 roku".

W przypadku procesów zachodzących na rynku pracy w 2021 r. ekonomiści banku nie prognozują, by statystyki pracujących wróciły szybko (już w 2021 roku) do poziomów sprzed pandemii.

"Nie zdziwilibyśmy się, gdyby w kolejnych latach, poziom bezrobocia sięgnął 4%, a gdyby reformy ministra Gowina doszły do skutku, czyli gdyby zagwarantowano opiekę zdrowotną, które nie są zarejestrowane jako bezrobotne - to wielkości nawet 3% są w zasięgu" - dodał główny ekonomista mBanku.

"Stopa bezrobocia przejściowo jeszcze wzrośnie, ale pod koniec roku uplasuje się na poziomach zbliżonych do końca 2020 roku. Stopa bezrobocia BAEL - z uwagi na powroty do pracy oraz wzrost aktywności zawodowej - również przejściowo wzrośnie, ale skończy rok prawdopodobnie powyżej z końca 2020. Okres szybkiego opadania przypadnie na kolejne lata" - czytamy w raporcie.

"Polscy konsumenci nawet w okresie nadrabiania są ostrożni, na co dowodem jest sprzedaż detaliczna w okresie do maja do lipca ub.r. - polska sprzedaż detaliczna nie dobiła jeszcze do poziomu sprzed pandemii" - dodał.