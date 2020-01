MCI Venture Projects VI wykupi przed terminem obligacje warte ponad 118 mln zł

"Decyzja o wcześniejszej spłacie obligacji związana jest z uzyskaniem przez Fundusz dodatkowych istotnych środków, dzięki finalizacji transakcji związanej ze sprzedażą części udziałów w węgierskim liderze insuretech - Netrisk, o wartości 77,1 mln euro. Wykorzystujemy nadwyżkową płynność do zmniejszania salda naszego łącznego zadłużenia, ale przede wszystkim do przebudowy finansowania ze średnioterminowego (12-24 miesiące) na długoterminowe (powyżej 24 miesięcy) - dostosowane do naszego cyklu inwestycyjnego. Jesteśmy obecnie w fazie spłaty finansowań zapadających w ciągu 18 miesięcy i skupiamy nasze wysiłki na pozyskaniu długoterminowego finansowania dłużnego. Rozmawiamy zarówno z krajowymi, jak i zagranicznymi instytucjami finansowymi" - powiedziała członek zarządu MCI Capital TFI Ewa Ogryczak, cytowana w komunikacie.