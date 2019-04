ME oczekuje zaangażowania kapitałowego od dostawcy technologii do el. jądrowej

"Rozmowy się toczą, nie tylko ze Stanami Zjednoczonymi, ale także z innymi państwami. Oczekujemy, że wraz z technologią będzie dostawa kapitału, czyli że będzie udział kapitałowy danego państwa lub firmy z danego państwa połączony z dostawą technologii" - powiedział Tchórzewski podczas posiedzenia sejmowej Komisji do spraw Energii i Skarbu Państwa.

Zaznaczył jednak, że sprawa nie jest na etapie zbliżającym się do podpisania porozumienia.

Projekt "Polityki energetycznej Polski do 2040 r." (PEP) zakłada uruchomienie pierwszego bloku elektrowni jądrowej o mocy 1-1,5 GW do 2033 r. i bloków o mocy łącznie 6-9 GW do 2043 r.