ME: TSUE wydał korzystny dla Polski wyrok ws. korzystania przez Gazprom z OPAL-u

"Cieszymy się, że TSUE rozstrzygnął sprawę w ten sposób. Utrzymuje to bezpieczeństwo energetyczne nasze i Ukrainy na wysokim poziomie, ale także Litwy, Łotwy i Estonii" - powiedział Tchórzewski dziennikarzom.

28 października 2017 r. Komisja Europejska na wniosek niemieckiego regulatora Bundesnetzagentur zezwoliła na zwiększenie wykorzystania gazociągu Opal przez rosyjski Gazprom do 80% z 50% do 2033 r. 4 grudnia 2016 r. PGNiG Supply & Trading GmbH zaskarżył decyzję Komisji Europejskiej do Trybunału Sprawiedliwości UE. Trybunał zawiesił wykonanie decyzji KE z dniem 23 grudnia.