Medcamp będzie współfinansował projekt mobilnych laboratoriów diagnostycznych

"Takie laboratorium o powierzchni ok. 50 m2 będzie mogło być instalowane w dowolnym miejscu z dostępem do mediów oraz Internetu. Z tego względu będzie można je uruchomić w miejscowościach, w których będą występować ogniska epidemii, np. na parkingu przy placówce medycznej czy domu spokojnej starości. Po ustaniu konieczności wykonywania testów na obecność koronawirusa SARS - CoV - 2 w danym miejscu, laboratorium będzie mogło być przetransportowane w inne miejsce. Szacowany koszt 1 laboratorium wynosić będzie ok. 750 000 zł netto (w tym budowa oraz wyposażenie w sprzęt do diagnostyki). Spółki szacują, że wydajność laboratorium w podstawowej wersji będzie wynosić do 350 próbek na dobę" - czytamy w komunikacie.