Medicalgorithmics miało 3,27 mln zł straty netto, -4,57 mln zł EBITDA w I kw.

"W ocenie zarządu, skutki pandemii SARS-CoV-2 oraz wprowadzone z nimi działania regulacyjne mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa istotnie wpłyną na zmniejszenie przychodów i będą skutkowały gorszymi wynikami finansowymi grupy kapitałowej w 2020 roku. Największe przewidywane obniżenie przychodów spodziewane jest w II kwartale 2020 roku i dotyczy głównie rynku USA gdzie odnotowuje się spadek liczby pacjentów korzystających z badań EKG przy użyciu technologii PocketECG, co w konsekwencji będzie skutkować zmniejszeniem się liczby wniosków o płatność od ubezpieczycieli. Od dnia 16 marca 2020 roku do dnia 12 kwietnia 2020 roku (co odpowiada kolejnym tygodniom roku od 12 do 15) spółka Medi-Lynx zanotowała 43% spadek liczby rozpoczynanych sesji monitoringu w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Zgodnie z oczekiwaniami, wspomniany spadek liczby rozpoczynanych sesji monitoringu EKG przełożył się na liczbę wniosków o płatność od ubezpieczycieli w kolejnym miesiącu. Liczba wniosków o

płatność od ubezpieczycieli w przeliczeniu na dzień roboczy w kwietniu 2020 roku spadła o 35% w stosunku do marca 2020 roku" - czytamy w raporcie.