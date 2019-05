Medicalgorithmics miało 4,47 mln zł zysku netto, 6,26 mln zł EBIT w I kw. 2019 r.

"Istotny wpływ na wzrost przychodów miał wyższy o 12% średni kurs USD/PLN, przekładający się na ok. 4,8 mln zł (12%) większe przychody grupy, a także wzrost przychodów jednostki dominującej od pozostałych partnerów o 1,4 mln zł. Dodatkowo na wzrost przychodów grupy wpływ miało ujęcie przychodów Medicalgorithmics Polska Sp. z o.o. oraz Algotel Solutions w kwotach odpowiednio 0,3 mln zł oraz 0,1 mln zł. W I kwartale liczba wniosków o płatność spadła w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku o ok. 6% co przełożyło się na spadek przychodów Medi-Lynx w ujęciu realnym (bez wpływu kursu USD/PLN) o 2,4 mln zł (-6%). W okresie sprawozdawczym całość przychodów grupy pochodziła ze sprzedaży systemu PocketECG, na które składały się przychody ze sprzedaży usług w kwocie 47,5 mln zł (44,4 mln zł w 2018 roku) stanowiące blisko 98% całości przychodów oraz przychody ze sprzedaży urządzeń do podmiotów niepowiązanych, które wyniosły 1,2 mln zł (0,1 mln zł w okresie porównawczym). Zdecydowana większość przychodów, tak samo jak w roku poprzednim, była denominowana w dolarach amerykańskich" - czytamy w raporcie.

Spadek przychodów o 8 mln zł w porównaniu do IV kwartału 2018 roku należy przypisać przede wszystkim mniejszej o 7% liczbie złożonych wniosków o płatność. Zauważalne są również efekty obniżenia płatności za pacjentów obsługiwanych wcześniej przez Multiplan, którzy od lutego rozliczani są według niższych stawek. Wpływ na spadek przychodów ma także niższa niż w poprzednim kwartale ściągalność za badania, co wynika w dużej mierze ze specyfiki rynku usług medycznych w USA. Część ubezpieczycieli prywatnych w USA stosuje model współfinansowania świadczonych usług medycznych przez pacjenta, który to jest zobowiązany do partycypowania w części kosztu usługi, do określonej kwoty, po przekroczeniu której ponownie to ubezpieczyciel pokrywa cały jej koszt. W związku z tym, że z punktu widzenia Medi-Lynx jako dostawcy usług, wkład własny od pacjentów ma mniejszą ściągalność niż należności od ubezpieczycieli, średnia stawka za badanie w I kwartale jest corocznie obciążona efektem takiego modelu finansowania usług

medycznych, wskazano także.