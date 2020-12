Mercator chce przeznaczyć ok. 35% zysku na dywidendę lub skup akcji

Wczoraj kontrolowana przez Wiesława Żyznowskiego spółka Anabaza oraz przewodnicząca rady nadzorczej, a prywatnie małżonka prezesa - Urszula Żyznowska uruchomili proces budowy przyspieszonej księgi popytu na łącznie maksymalnie 508 tys. akcji spółki, stanowiących łącznie do 4,79% akcji. Zobowiązali się jednocześnie, że nie sprzedadzą żadnej akcji więcej do czerwca przyszłego roku (lock-up na 6 miesięcy).

"Dotychczas nigdy w historii nie sprzedałem żadnej akcji Mercatora Medicala, a co więcej - skupowałem akcje na giełdzie. Wielokrotnie też wskazywałem, że mój pakiet większościowy nie jest na sprzedaż, natomiast co do mniejszych transakcji jasno sygnalizowałem otwartość - mając na uwadze zarówno zwiększenie free floatu, jak również obecności funduszy w akcjonariacie, co jest ważnym aspektem dla inwestorów oraz komitetów indeksowych" - podkreślił prezes.