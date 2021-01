Mercator ma umowę z Re:use i Helsingborg na dostawę rękawic za 152,66 mln zł

"Mercator Medical Thailand Ltd. (MMT), jednostka zależna od emitenta, zawarł 19 stycznia 2021 r. z Re:use i Helsingborg AB z siedzibą w Helsingborg w Szwecji ramową umowę regulującą warunki dostaw do odbiorcy rękawic produkowanych przez MMT pod markami własnymi należącymi do grupy emitenta. Umowa reguluje m.in. zasady odbioru produktów, płatności i reklamacji. Dostawy, do których odnosi się umowa realizowane będą do grudnia 2021 r. Łączna wartość dostaw objętych umową wynosi w przeliczeniu na złote 152 666 332,63 zł" - czytamy w komunikacie.