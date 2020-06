Mercator Medical chce skupić do 567 000 akcji własnych po cenie 50 zł/szt.

"Przedmiotem niniejszego zaproszenia jest nie więcej niż 567 000 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda, wyemitowanych przez spółkę, zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLMRCTR00015, co stanowi około 5,35% kapitału zakładowego spółki i uprawnia do wykonywania około 3,86% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy w zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji.