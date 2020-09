Mercator Medical planuje rebranding w IV kw., pracuje nad strategią

"My tę sytuację [pandemii koronawirusa] traktujemy jako jedyną i niepowtarzalną w długim okresie do poprawienia swojego biznesu pod wieloma względami. Jednym z tych elementów jest projekt rebrandingu grupy. Nazywamy się Mercator Medical, co świadczy o naszych medycznych korzeniach i początkach. Niemniej jednak zdecydowaliśmy się na skrócenie nie samej nazwy korporacyjnej - bo na to jeszcze nie przyszedł moment i zostajemy z oficjalną nazwą Mercator Medical - natomiast już zaczęliśmy w wybranych obszarach posługiwać się skróconym logotypem ograniczającym się do słowa Mercator z dodanym elementem graficznym - dwiema kreseczkami tzw. baretkami nad dwiema literami M i E" - powiedział Żyznowski podczas wideokonferencji.