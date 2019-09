Mercator miał 2,86 mln zł straty netto, 0,27 mln zł straty EBIT w I poł. 2019 r.

"Dwucyfrowy wzrost przychodów ze sprzedaży r/r oraz pogorszenie marż przełożyły się na 0,3 mln straty na poziomie wyniku operacyjnego. Wynik na działalności operacyjnej skorygowany o amortyzacje (EBITDA) wyniósł w pierwszym półroczu 2019 r. 8,7 mln zł i stanowił nieco ponad 50% wyniku z roku poprzedniego, co z kolei oznacza, że rentowność na tym poziomie wyniosła 3,4% i była o 5,5 pkt proc. niższa niż przed rokiem. Pozytywną informacją jest wypracowany w drugim kwartale zysk operacyjny (2,3 mln zł wobec 2,5 mln zł straty w I kw. 2019), a także wzrost wyniku EBITDA do 6,9 mln zł (1,8 mln zł w I kw. 2019), co stanowiło już 85% rezultatu z drugiego kwartału 2018 r." - czytamy w raporcie.