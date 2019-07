Mercor chciałby zwiększyć r/r zysk netto w r.obr. 2019/2020

"Na pewno chcemy, żeby to był kolejny dobry rok. Wzrosty sprzedaży realizujemy, by na końcu pokazać wzrost zysku netto. To jest cel najważniejszy. Chcielibyśmy w tym roku zwiększyć zysk netto" - powiedział Krempeć podczas konferencji prasowej.

W roku obrotowym 2018/2019 przychody ze sprzedaży grupy wzrosły o ok. 16% r/r (do 370,9 mln zł), a zysk netto o 30% r/r (do 15,3 mln zł). W okresie tym wartość zamówień grupy wzrosła o 14%, do 378 mln zł.