Mercor miał 1,03 mln zł straty netto w IV kw. r.obr. 2018/19 (sprost.)

"Grupa zwiększyła skalę działania zarówno w kraju (+32% do 202 mln zł) jak i za granicą (+2% do 168,9 mln zł). Wszystkie trzy największe obecnie piony produktowe grupy - oddymianie, wentylacja pożarowa i zabezpieczenia konstrukcji - zanotowały z roku na rok wzrosty przychodów" - napisano także.

o W Rumunii grupa odnotowała zbliżoną sprzedaż r/r. Na Ukrainie, która nie ma dużego udziału w sprzedaży Grupy Mercor, produkowane są elementy dla innych fabryk, co przyczynia się do zwiększania efektywności kosztowej całej organizacji, wymieniono w materiale.

Marże grupy w roku obrotowym 2018/19 wzrosły na wszystkich poziomach zarówno kwotowo, jak i w ujęciu procentowym, podkreślono także. Marża brutto zwiększyła się o 1,4 pkt proc. do 25,44%, EBITDA o 0,86 pkt proc. do 9,47%, EBIT - o 0,98 pkt proc. do 6,73% i netto - o 0,43 pkt proc. do 4,11%.

"Rozwijanie sprzedaży płyt ogniochronnych mcr Silboard jest dla nas kluczowym kierunkiem rozwoju. To innowacyjny produkt, opracowany we współpracy z wybitnymi międzynarodowymi specjalistami. Mamy realne szanse zostać europejskim dostawcą płyt ognioodpornych. W tym celu chcemy dokończyć rozpoczętą inwestycję w płytę mcr Silboard i przejść od produkcji demonstracyjnej do skali przemysłowej. Ułatwi nam to zakupiona w maju tego roku pełna linia technologiczna. Jesteśmy w trakcie przenoszenia jej do naszego zakładu koło Płocka. W ciągu 12 miesięcy chcemy zakończyć wszystkie prace montażowe i adaptacyjne. Dodatkowo emisja akcji, skierowana do wybranego inwestora finansowego mogłaby wesprzeć nasze plany rozwojowe" - wskazał także prezes.