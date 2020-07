Mercor miał 4,76 mln zł zysku netto z dział. kontyn. w IV kw. r.obr. 2019/2020

"W samym czwartym kwartale (okres od stycznia do marca 2020) grupa również odnotowała dobre wyniki: 10-proc. wzrost przychodów ze sprzedaży, poprawę zyskowności na wszystkich poziomach i zysk netto w wysokości 5,1 mln zł wobec straty rok wcześniej. W marcu 2020 r., w reakcji na pandemię koronawirusa, grupa niezwłocznie podjęła wszystkie niezbędne środki ostrożności, dzięki czemu działalność operacyjna mogła być kontynuowana" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

"W minionym roku obrotowym grupa wypracowała 7-proc. wzrost sprzedaży. Za granicą sprzedaż wzrosła o 14%, do 192,9 mln zł, natomiast w kraju utrzymała się na podobnym poziomie rok do roku. Sprzedaż w Polsce stanowiła na koniec roku 2019/20 51% przychodów grupy, a sprzedaż zagraniczna 49%. Wszystkie spółki zależne grupy osiągnęły zysk netto. Grupa największą dynamikę sprzedaży odnotowała w Rosji (+78% r/r). W Hiszpanii oraz w Czechach i Słowacji Grupa zanotowała niewielkie, jednocyfrowe spadki sprzedaży. W roku 2019/20 wartość nowych zamówień Grupy wyniosła 404,7 mln zł (+7% r/r)" - czytamy dalej.

"Sprawnie realizujemy wszystkie bieżące zamówienia, prace budowlane przebiegają w normalnym tempie, bez zakłóceń. Sytuacja grupy jest stabilna, mamy silny bilans, dobrą rentowność i bezpieczną płynność. Zakończyliśmy rok wynikami zgodnymi z założeniami. Obniżamy zadłużenie - dług netto do EBITDA utrzymuje się na niskim poziomie 2. Dobra kondycja spółki pozwala nam planować skup akcji własnych - proces ten przewidujemy na okres najbliższych 5 lat. Dostosowujemy koszty do nowej rzeczywistości, w tym możliwego spowolnienia. Jednocześnie mocno stawiamy na rozwój i intensyfikację sprzedaży m.in. pozyskanie dodatkowych źródeł zamówień dla naszych zakładów produkcyjnych. Przyspieszyliśmy m.in. działania wspierające eksport oraz wdrożenie nowych produktów do oferty. Uruchamiamy także nowe kanały sprzedaży" - powiedział prezes Krzysztof Krempeć, cytowany w komunikacie.