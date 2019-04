Mercor pozyskał zamówienia warte ok. 32 mln zł w marcu, wzrost o 13% r/r

"W okresie od października 2018 roku do marca 2019 roku grupa pozyskała zamówienia o wartości około 173,4 mln zł wobec 155,7 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej, co oznacza wzrost o 11% r/r" - czytamy w komunikacie.

W IV kwartale roku obrotowego 2018/19 (styczeń-marzec 2019) grupa zdobyła kontrakty o łącznej wartości ok. 84,3 mln zł wobec 79,2 mln zł rok wcześniej (wzrost o 6% r/r), co oznacza, że w całym roku obrotowym 2018/19 zamówienia grupy sięgały: 377,8 mln zł wobec 331 mln zł (wzrost o 14% r/r), podano także.

"To 10. kwartał pod rząd gdy Grupa Mercor odnotowała rok do roku wzrosty pozyskanych zamówień. Zrealizowane inwestycje, nowe produkty i dalszy plan rozwoju dają solidne podstawy do kontynuowania tego trendu" - skomentował prezes Krzysztof Krempeć, cytowany w komunikacie.