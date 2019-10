giełda 1 godzinę temu

Mercor pozyskał zamówienia warte ok. 34,7 mln zł we wrześniu, spadek o 5% r/r

Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości ok. 34,7 mln zł we wrześniu 2019 r., co oznacza spadek o 5% r/r, podała spółka.