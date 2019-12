Mercor spodziewa się przeprowadzenia przeglądu opcji w ciągu kilku miesięcy

"Jeżeli widzimy jako zarząd jakąś szansę, że ktoś z nami chce rozmawiać, to my zawsze takie szanse sprawdzamy. Ostatnio pokazaliśmy, że nie wszystkie szanse są atrakcyjne. Dziś znowu zapowiedzieliśmy przegląd, jak to się skończy - nie wiem. Nie marnujemy czasu, w ciągu paru miesięcy to 'przetrawimy'. I w ciągu paru miesięcy można spodziewać się komunikatu" - powiedział Krempeć podczas konferencji prasowej, pytany o wznowienie przeglądu opcji strategicznych przez spółkę.