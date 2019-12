Metale szlachetne drożeją w przedświątecznym handlu

Dobre nastroje na początku bieżącego tygodnia panują na rynkach metali szlachetnych. Po ubiegłotygodniowym marazmie, ceny złota w poniedziałek wzrosły i we wtorek rano kontynuują zwyżkę. Notowania złota poruszają się obecnie w okolicach 1494 USD za uncję, co oznacza najwyższy poziom od początkowych dni listopada br.

Wracając do złota, notowania tego metalu w poprzednim tygodniu poruszały się płasko. Wynikało to z obserwowanego na globalnych rynkach finansowych optymizmu wokół relacji amerykańsko-chińskich. Zapowiadane porozumienie pierwszej fazy ograniczało wzrosty notowań złota, ponieważ kruszec ten zyskuje głównie w okresach rynkowego pesymizmu oraz niepewności.

Na razie jednak porozumienie handlowe nadal nie zostało podpisane. W ostatnich dniach Donald Trump dał do zrozumienia, że dojście do kompromisu i zakończenie tej fazy negocjacji ma mieć miejsce już w najbliższym czasie, ale ze względu na brak szczegółowych dat, inwestorzy nabierają dystansu do tych deklaracji. Rezultatem jest powrót cen złota do zwyżek na skutek rosnącej niepewności dotyczącej rozwoju sytuacji.