Mex Polska spodziewa się przynajmniej utrzymania marży r/r w 2020 r.

"Przygotowujemy się do wzrostu płacy minimalnej. Nie ma innej możliwości, jak regulacja ceną [usług gastronomicznych]. Dzięki temu utrzymujemy marżę" - dodał prezes Paweł Kowalewski.

Podkreślił, że na wzrost kosztów zdecydowanie największy wpływ ma wzrost kosztów pracowniczych. Inne koszty - takie jak wzrost akcyzy na alkohol czy wzrost czynszów - według niego - nie dotkną spółki. Kowalewski zauważył także, że wynagrodzenia wzrastają we wszystkich sektorach gospodarki, więc przekładają się także na wzrost popytu na usługi Mex Polska.

3 grudnia spółka opublikowała założenia strategiczne do planów rozwoju na lata 2020-2022. Cele w zakresie rozwoju obejmują równoległy rozwój na rynku polskim wszystkich posiadanych sieci lokali gastronomicznych, aby całkowita ich liczba do końca roku 2022 osiągnęła liczbę 73; rozwój na terenie Niemiec sieci bistr Pijalnia Wódki i Piwa oraz rozwój, docelowo, wszystkich posiadanych sieci w oparciu o model franczyzowy. Cele finansowe to zwrot z inwestycji w restauracje własne grupy średnio na oczekiwanym poziomie 33% oraz utrzymanie rentowności zysku netto na poziomie nie niższym niż 5%.