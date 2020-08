MF: Łączna wartość transakcji zrealizowanych w split payment to 1,3 bln zł

"78,4 mln transakcji zrealizowanych z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności. [...] 1 295,4 mld zł to wartość transakcji zrealizowanych w MPP w ciągu dwóch lat. 267,3 mld zł - to wartość VAT zapłaconego w MPP" - podał resort na swoim profilu na Twiterze.

Mechanizm obowiązuje w Polsce od 1 lipca 2018 r. Stosuje się go wyłącznie do transakcji dokonywanych przelewem w złotych polskich na rzecz innych podatników VAT. Od 1 listopada 2019 r. jest obowiązkowy, jeżeli przedmiotem sprzedaży jest towar lub usługa zawarta w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, a łączna należność określona na fakturze wynosi przynajmniej 15 tys. zł brutto.