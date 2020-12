MF: Oprocentowanie obligacji detalicznych w styczniu na poziomie z grudnia

"Z początkiem nowego roku oferta obligacji oszczędnościowych pozostaje bez zmian i tradycyjnie jest preferencyjna w stosunku do instrumentów hurtowych, skierowanych do inwestorów instytucjonalnych. Oprocentowanie obligacji kształtuje się na poziomie od 0,50% do 1,70% w pierwszym roku oszczędzania dla standardowej oferty. Beneficjentom programu ,,Rodzina 500+" oferujemy oprocentowanie 1,50% i 2,00% w pierwszym roku życia obligacji. Inwestorzy, którzy chcą bezpiecznie pomnażać swoje oszczędności mają do wyboru szeroki wachlarz instrumentów detalicznych ze standardowej oferty. Ich termin zapadalności kształtuje się od 3 miesięcy do 10 lat, przy oprocentowaniu stałym, zmiennym lub indeksowanym do inflacji" - powiedział wiceminister finansów Piotr Nowak, cytowany w komunikacie.