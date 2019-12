MF: Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych w I na poziomie z XII

"Warunki styczniowej oferty obligacji oszczędnościowych pozostają bez zmian. Dostępne będą obligacje ze stałym oprocentowaniem - trzymiesięczne i dwuletnie, obligacje trzyletnie, których oprocentowanie zależy od sześciomiesięcznej stopy rynkowej WIBOR oraz popularne w 2019 roku obligacje czteroletnie i dziesięcioletnie, których oprocentowanie wyznaczane jest w oparciu o stopę inflacji i dodatkową marżę. Beneficjenci programu 500+ nadal mogą nabywać obligacje rodzinne z oprocentowaniem 2,80% i 3,20% w pierwszym roku oszczędzania. Konstrukcja tych obligacji zabezpiecza gromadzony kapitał przed inflacją. Nowy rok to również możliwość skorzystania z nowego limitu zakupu w ramach Konta IKE-Obligacje. W 2020 r. wynosi on 15 681 zł, co oznacza, że w ramach bezpiecznego oszczędzania na przyszłą emeryturę można nabyć 156 sztuk obligacji" - powiedział wiceminister finansów Piotr Nowak, cytowany w komunikacie.

Dla papierów 3-letnich oprocentowanie wyliczane jest co pół roku w oparciu o wartość sześciomiesięcznej stopy procentowej, po której banki pożyczają sobie pieniądze. W przypadku obligacji 4-letnich oprocentowanie ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży - utrzymanej na poziomie 1,25%. Ten sam mechanizm, co dla 4-letnich, obowiązuje również w przypadku obligacji 10-letnich. Dla papierów skarbowych o najdłuższym horyzoncie czasowym wyższa jest jednak wysokość marży, która wynosi 1,5%. Oprocentowanie obligacji rodzinnych, ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz preferencyjnej marży wynoszącej 1,75% dla obligacji 6-letnich oraz 2% dla 12-letnich.