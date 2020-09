finanse 1 godzinę temu

MF przekaże z budżetu na rynek 16,8 mld zł do końca 2020 roku

Warszawa, 09.09.2020 (ISBnews) - Wartość środków do przekazania z budżetu na rynek krajowy do końca 2020 r. wynosi 16,8 mld zł, podało Ministerstwo Finansów (MF). Według stanu na koniec lipca, było to 22,1 mld zł.