MF: Sprzedaż obligacji detalicznych wzrosła r/r do 17,3 mld zł w 2019 r.

"Rok 2019 to kolejne rekordy sprzedaży obligacji oszczędnościowych. Popyt na obligacje oszczędnościowe wyniósł 17,3 mld zł i był o 36% wyższy w porównaniu do 2018 roku. Nabywcy indywidualni na zakup obligacji przeznaczyli średnio w miesiącu ponad 1,4 mld zł. [...] Największy wzrost sprzedaży w 2019 roku dotyczył obligacji 4-letnich, na zakup których nabywcy przeznaczyli prawie 6,2 mld zł (36-proc. udział w strukturze sprzedaży) - to wynik o blisko 85% wyższy w porównaniu do roku 2018. Oprocentowanie obligacji 4-letnich, podobnie jak 10-letnich, powiązane jest z inflacją powiększoną o dodatkową marżę. Chętnie wybierane również były obligacje 3-miesięczne, przeznaczone dla osób skłonnych angażować swój kapitał na bardzo krótki okres. Na ich zakup klienci przeznaczyli ponad 4,9 mld zł (28-proc. udział w strukturze sprzedaży). Kolejne pod względem popularności (21-proc. udział w strukturze sprzedaży) były obligacje 2-letnie, które podobnie do obligacji 3-miesięcznych mają stałą, z góry określoną, stopę zwrotu" -

skomentował wiceminister finansów Piotr Nowak, cytowany w komunikacie.