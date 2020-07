MF: Założenia do budżetu na 2021 rok uwzględniają tzw. estoński CIT

Rozwiązanie to jest adresowane do spółek kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych) osiągających przychody do 50 mln zł i zatrudniających co najmniej trzech pracowników, które zdecydują się reinwestować zysk w rozwój firmy. W ocenie MF, ma to być ponad 200 tys. firm. Roczny koszt dla budżetu państwa szacowany jest na 5 mld zł.