rynek spożywczy 1 godzinę temu

MFFiPR chce wyłączyć rozlew piwa z limitu na akcyzę dla małych browarów

Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (MFFiPR) chce wyłączyć ilość usługowo rozlanego piwa z limitu dla małych browarów (200 tys. hl piwa), uprawniającego do korzystania z ulgi w podatku akcyzowym. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego trafiła właśnie do konsultacji, które zaplanowano do 23 listopada.