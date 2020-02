MFiPR i MK mają umowy ws. nowego programu w ramach Funduszy Norweskich i EOG

"Dwa lata przygotowywaliśmy się do wdrażania programu, konsultując tematy z naszymi partnerami, wsłuchując się w głosy interesariuszy tego procesu, analizując polskie potrzeby, wynikające z badań i bogatych doświadczeń we wdrażaniu środków krajowych i zagranicznych. Definiowaliśmy cele środowiskowe, jednocześnie mając na uwadze inne ważne czynniki funkcjonowania państwa i społeczeństwa - walkę z ubóstwem energetycznym, promowanie idei zrównoważonego rozwoju poprzez edukację oraz uwzględnianie potrzeb różnych grup - samorządów, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych"" - powiedział minister klimatu Michał Kurtyka, cytowany w komunikacie.

"Przed nami bardzo napięty i ambitny harmonogram działań - 12 konkursów dot. przyrody, energii, GOZ, klimatu, skierowanych do różnych grup beneficjentów. To ogromne wyzwanie dla instytucji wdrażających - Ministerstwa Klimatu przy wsparciu NFOŚiGW" - wskazał Kurtyka.

"Uruchamiamy dzisiaj największy w Polsce i Europie program wsparcia w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG. Dbanie o środowisko to nie tylko wielkie przedsięwzięcia, takie jak dążenie do gospodarki zeroemisyjnej, to również edukacja uczniów na temat ekologii i zmian klimatycznych. Program 'Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu' w sposób kompleksowy podchodzi do ochrony środowiska. Dofinansowanie zostanie skierowane zarówno do sektora publicznego i prywatnego, jak i organizacji pozarządowych. Wszystkie planowane w programie inicjatywy są ważne i potrzebne" - podkreśliła minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, także cytowana w komunikacie.