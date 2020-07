MFiPR: Pięciu projektom transportowym przyznano 1,9 mld zł dofinansowania z CEF

"Projekty z naszego kraju otrzymały ponad 20% dostępnych środków w tym konkursie. To duże osiągnięcie Polski. To nie jedyny nasz sukces. Polska w 100% wykorzystała przysługującą nam pulę pieniędzy w budżecie CEF, czyli 4,14 mld euro, a nawet dostała więcej środków z niewykorzystanej alokacji innych państw członkowskich" - powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata-Jarosińska-Jedynak, cytowana w komunikacie.

Inwestycje zlokalizowane są na linii kolejowej Rail Baltica, łączącej kraje Bałtyckie z Warszawą i resztą krajów UE. Łączna wartość obu projektów to 560 mln euro, zaś dofinansowanie CEF wynosi 422,39 mln euro.

W ramach puli ogólnej, w której rywalizują projekty z całej UE, dofinansowanie uzyskały również dwie polskie inwestycje. Dofinansowanie w wysokości 7,1 mln euro trafiło na projekt "Usprawnienie trwałego połączenia kraju z portem w Szczecinie: budowa mostu kolejowego nad Regalicą", który jest realizowany przez Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie". Wartość projektu to 35,5 mln euro. Wsparcie z CEF otrzyma również projekt "Analiza możliwości rozwoju zintegrowanego transportu w Warszawie w oparciu o metro i multimodalne węzły przesiadkowe" realizowany przez Miasto Stołeczne Warszawa. Dofinansowanie z UE to 2,1 mln euro, a wartości inwestycji to 4,2 mln euro.