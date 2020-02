MFiPR zatwierdziło 16 wniosków o dofinansowanie w ramach naboru do CEF

"Łączna wartość dofinansowania z CEF, o którą ubiegają się w tym naborze wszystkie kraje Unii Europejskiej, to 4,53 mld euro. Wnioski z Polski stanowią 18% tej kwoty. Liderem zarówno w kwocie wnioskowanej, jak i wartości realizowanych inwestycji jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A." - powiedziała minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak, cytowana w komunikacie.

Wartość wnioskowanego wkładu CEF dla kontynuacji czterech inwestycji na liniach kolejowych E75, E59, E20 to 753 mln euro. Wnioskodawcy pozostałych 12 zgłoszonych przedsięwzięć ubiegają się około 30 mln euro. Są to inwestycje w rozwój sektorów kolejowego, morskiego, transportu miejskiego, a także dotyczą budowy systemu SESAR. Zgłoszone propozycje dotyczą zarówno projektów dokumentacyjnych, jak i budowlanych. Wartość tych inwestycji to około 127 mln euro, wskazano również.